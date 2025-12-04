Воронежские биотехнологи помогут восстановить леса ДНР

Речь идет о проработке строительства теплиц для выращивания саженцев деревьев, уточнил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии (ВНИИЛГИСбиотех) из Воронежа помогут в восстановлении лесов ДНР, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

"Мы уже проводим конкретную работу для того, чтобы они (ВНИИЛГИСбиотех) сюда направили специалистов, чтобы они посмотрели, где лучше именно со стороны лесной науки создавать такие тепличные комплексы, как они должны выглядеть, на какое количество посадочного материала, и самое главное - какие деревья через год, через два мы уже можем высаживать у себя", - сказал Шебалков.

Он добавил, что речь идет о проработке строительства в республике теплиц для выращивания саженцев, которые нужны при восстановлении лесов. Ожидается, что исследования помогут спрогнозировать развитие лесов региона на фоне климатических изменений. "Мы хотим уже сейчас на территорию республики привлечь лесную науку. И не просто лесную науку, которая разрабатывает какие-то нормативные правовые акты, а ту лесную науку, которая как раз и проводит анализ, какие деревья в наших условиях лучше могут расти, потому что климат меняется", - заключил министр.

Минприроды ДНР подписало соглашение о сотрудничестве с институтом на всероссийском форуме "Леса России" в Нижнем Новгороде в сентябре. В конце ноября стороны конкретизировали план совместной работы.