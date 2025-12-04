Открыт точный метод синтеза светящихся веществ для медицины и техники

В ходе экспериментов исследователи получили целое семейство из 26 разных светящихся молекул с очень высоким выходом

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ), московского Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН и Уфимского института химии УФИЦ РАН провели исследование и открыли точный и эффективный метод получения пиразолов, молекул светящихся веществ, применяющихся в фармацевтике, материаловедении и химической промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Российские ученые разработали эффективный метод синтеза органических молекул с интенсивной люминесценцией. Он позволит легко, дешево и эффективно производить целый класс новых светящихся материалов, применяемых в медицине и технике", - рассказали в ТГУ. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а результаты работы ученых опубликованы в авторитетном международном научном журнале The Journal of Organic Chemistry.

По информации вуза, химики нашли несложный способ контролируемого получения специфических органических молекул - пиразолов. Известные ранее способы их синтеза были более сложными, дорогими и не всегда точными - нередко получались молекулы, близкие по структуре к искомым, но отличающиеся по свойствам. Ученые нашли условия, при которых реакция протекает строго в нужном направлении и позволяет получать только целевые вещества - 5-стирилпиразолы. В основе метода предварительная модификация исходных веществ за счет добавления в реакцию вспомогательных элементов - аминов, органических соединений, которые часто используют в химии как катализатор или основу. Весь процесс синтеза химикам удалось оптимизировать до двух стадий, которые проводятся в одной колбе без выделения промежуточных продуктов, что не только упрощает методику, но и делает ее экономически выгодной.

Отмечается, что в ходе экспериментов исследователи получили целое семейство из 26 разных светящихся молекул с очень высоким выходом - до 97-98%. Все соединения обладают интенсивной флуоресценцией в синей области спектра. Максимальная абсолютная квантовая люминесценция достигла рекордного значения 70%, что сравнимо с лучшими коммерческими люминофорами. Полученные соединения крайне востребованы в фармацевтике, материаловедении и химической промышленности, на их основе создают лекарства, люминофоры и другие функциональные материалы, пояснили в ТГУ.

"Наш метод решает давнюю проблему химиков-органиков - контроль региоселективности в синтезе пиразолов. Мы не только предлагаем эффективный инструмент для лабораторного получения таких соединений, но и открываем возможность для их масштабирования и практического применения. Высокие люминесцентные свойства полученных веществ делают их перспективными для создания новых OLED-материалов, химических сенсоров, люминесцентных меток", - пояснил один из авторов исследования, доктор химических наук, профессор ТГУ Александр Голованов.