У берегов Приморья впервые обнаружили токсичную тропическую микроводоросль

Как сообщили в РАН, высокая численность динофлагеллятов вида Coolia приводит к вредоносному цветению водорослей - явлению, которое неблагоприятно влияет на окружающую среду и может привести к большим экономическим потерям

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Потенциально токсичную микроводоросль, ранее обитавшую в тропических и субтропических зонах, впервые обнаружили в тихоокеанских водах России. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук.

"Впервые для морей России на мониторинговой станции в заливе Петра Великого, расположенной вблизи Владивостока <...> специалисты ННЦМБ (Национального научного центра морской биологии - прим. ТАСС) ДВО РАН обнаружили клетки динофлагелляты Coolia malayensis. Представители рода Coolia, ранее считавшиеся обитателями тропической и субтропической зоны, в последние десятилетия проявляются и в умеренных широтах, что связано с увеличением температуры морских вод", - указано в сообщении.

Сообщается, что находка была сделана в сентябре 2021 года.

Отмечается, что Сoolia malayensis распространен у берегов Кореи, встречался при широком диапазоне температуры от 10 до 26 градусов и солености от 23 до 3‰. Занос тепловодных видов микроводорослей в залив Петра Великого Японского моря фиксировался ранее. Так, летом 2021 года вода в заливе прогрелась до 28 градусов впервые за всю историю наблюдений. В этот период отмечалось сильное влияние субтропических вод, которые могли занести клетки Сoolia malayensis.

Высокая численность динофлагеллятов вида Coolia приводит к вредоносному цветению водорослей - явлению, которое неблагоприятно влияет на окружающую среду и может привести к большим экономическим потерям. Также водоросли родов Coolia, Gambierdiscus и Ostreopsis могут привести к сигуатере - опасному для человека заболеванию. Оно широко распространено в тропической и субтропической зоне.