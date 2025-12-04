На Солнце произошла первая за неделю вспышка предпоследнего класса мощности

Ее продолжительность составила 30 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса М зафиксирована на Солнце 4 декабря, она стала первой за неделю такой мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"4 декабря в 05:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4300 (N06E52) зарегистрирована вспышка M6.1 продолжительностью 30 минут", - говорится в сообщении.

С понедельника на Солнце наблюдались только вспышки класса С и одна вспышка класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.