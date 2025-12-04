Мощность магнитной бури на Земле снизилась до уровня G1

Ее сила ранее достигала уровня G3

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мощность магнитной бури, которая началась вечером 3 декабря, снизилась до уровня G1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Кроме того, отмечается, что ночью ее сила достигала уровня G3.

Причиной геомагнитных возмущений, как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, являются сразу несколько факторов: влияние корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, а также выброс плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки класса Х.