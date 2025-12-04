"Сколково" представит разработки для фармацевтики и реабилитации на форуме в Москве

Мероприятие пройдет с 8 по 11 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Динамическую модель желудочно-кишечного тракта для проведения испытаний фармацевтических препаратов, а также интерактивный комплекс для диагностики и реабилитации представят резиденты фонда "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) на Российской неделе здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения - 2025" пройдет в Москве с 8 по 11 декабря. "Участие в Российской неделе здравоохранения принимают пять сколковских компаний", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что на форуме компания "СК" (Scientific Compliance) представит динамическую модель желудочно-кишечного тракта, которая позволяет предсказывать результаты фармакокинетики для инновационных и воспроизведенных лекарственных препаратов. По словам генерального директора "СК" Андрея Полуянова, прибор является уникальной установкой отечественного производства.

Также, еще один участник - "Визионеро" - покажет интерактивный комплекс, который позволяет повысить вовлеченность пациентов в реабилитацию благодаря работе в игровой интерактивной среде, улучшить качество и точность диагностики когнитивных функций и снизить нагрузку на медицинских специалистов. Уточняется, что система применяется, в том числе для реабилитации ветеранов СВО.

А компания "Сенсомед" продемонстрирует систему для восстановления активной амплитуды движения моторики пальцев и суставов рук и ног. "В процессе занятий пациент находится в игровой среде, с которой взаимодействует с помощью движений руки в перчатке, способной считывать минимальную амплитуду движения. Элементы искусственного интеллекта помогают подстроить сложность под особенности каждого конкретного пациента. В линейке присутствует девайс для механотерапии кисти, который работает по принципу зеркальной терапии совместно с перчаткой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума будут представлены подушки и матрасы для профилактики и лечения пролежней от НПО "Технологии и продукты здоровья", а также многофункциональные медицинские кровати разработчика "Папийон".