Созданы подавляющие рак гортани соединения на основе меди

Российские ученые синтезировали вещество, способное повреждать ДНК опухолевой клетки

Научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Екатерина Ермакова © Наука в Сибири

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали соединения на основе меди, обладающие противоопухолевой активностью. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Как пишет издание, один из наиболее популярных сегодня препаратов для лечения рака - цисплатин (он сделан на основе платины). Большая проблема заключается в том, что он токсичен не только для опухолевых, но и для здоровых клеток - из-за него могут страдать почки, печень, нервная система и другие органы. К сожалению, как бы ученые ни пытались модифицировать цисплатин, пока не удается избежать побочных эффектов. Существует гипотеза: если заменить платину на другой металл, который уже есть в организме и выполняет в нем функцию микроэлемента (например, медь, цинк или железо), то, возможно, получится существенно снизить негативное воздействие препарата, ведь природой уже предусмотрены естественные системы выводов этих металлов из организма.

"Группа российских ученых получила соединения двухвалентной меди, которые обладают цитотоксическим действием и способны вызывать апоптоз (гибель) у опухолевых клеток гортани человека. В качестве такой платформы новосибирские ученые выбрали серию комплексов, которые являются комплексными соединениями меди. Химики дополнили их фрагментом известного металлоорганического соединения ферроцена", - говорится в сообщении.

Металлорганическое соединение ферроцен может проникать в клетку и обеспечивать доставку соединения на основе меди в клетку. По словам одного из авторов разработки, научного сотрудника Института неорганической химии СО РАН Екатерины Ермаковой, введение такой молекулы в структуру комплекса потенциально дает нам несколько механизмов действия для преодоления резистентности. Медный центр может связываться с ДНК опухолевой клетки, повреждая ее, и лишать тем самым клетку способности делиться, а ферроцен в это время создает окислительный стресс посредством генерации активных форм кислорода, которые дополнительно атакуют опухолевую клетку.

Об исследовании

Исследование проводили ученые Института неорганической химии СО РАН совместно с коллегами из Научно-исследовательского института молекулярной биологии и биофизики ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, Международного томографического центра СО РАН, Уральского федерального и Новосибирского государственного университетов (НГУ). Эффективность воздействия соединения на опухолевые клетки ученые проверили на клеточных линиях карциномы гортани, печени и легкого. Исследования показали, что активность комплексов меди такая же, а в некоторых случаях даже немного превосходит активность препарата на основе платины. Кроме того, неожиданно выяснилось, что комплексы меди способны вызывать гибель опухолевых клеток гортани. "Дальнейшая задача для нашей работы - это понять, как модифицировать структуру, чтобы повысить избирательность соединений. Пока в эксперименте использовалась только одна неопухолевая клеточная линия, широкая клеточная панель позволила бы нам исследовать этот эффект более подробно", - добавила Ермакова.

