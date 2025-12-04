В России создали энергосберегающий ИИ, останавливающий систему после выполнения задачи

Новый подход позволит сократить энергозатраты ИИ-моделей для дронов, систем проверки документов и других целей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российская компания Smart Engines разработала технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая способна самостоятельно останавливать работу системы при успешном выполнении задачи, связанной с поиском объекта на видео или фото. Новый подход позволит сократить энергозатраты ИИ-моделей для дронов, систем проверки документов и других целей, сообщили ТАСС в компании.

"В основе изобретения лежит саморегулирующийся алгоритм, прерывающий анализ при получении необходимого объема данных. Технология зрительного ИИ способна самостоятельно определять оптимальный момент завершения обработки информации. Система не просто оценивает поступающие кадры, а прогнозирует необходимость дальнейшего анализа с точки зрения улучшения результата", - сообщили ТАСС в компании.

Ранее разработчики реализовали схожий принцип в области компьютерной томографии: система прекращала облучение человека после достижения необходимого качества КТ-снимка, сокращая длительность процедуры.

"Сегодня энергоэффективность ИИ-систем - один из ключевых вопросов отрасли. Предложенный нами подход позволяет сократить не только время распознавания, но и вычислительные ресурсы как мобильных, так и встроенных устройств, снижая нагрузку на процессор, оперативную память и энергопотребление в целом. Это особенно важно в сценариях с видеопотоком, где каждый дополнительный кадр - это повышение затрат", - считает генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Разработчики уже внедрили новый метод в программные решения для распознавания паспортов, ID-карт и других удостоверений личности на разных языках.