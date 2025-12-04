В помете голубей нашли опасные для людей патогены

Специалисты из МГУ обнаружили в свежих фекалиях птиц аскомицетовые виды дрожжей, внесенных в список ВОЗ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты факультета почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили источники опасных для здоровья людей дрожжевых инфекций в помете голубей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Анализ показал, что в свежих фекалиях птиц присутствуют пять из шести аскомицетовых видов дрожжей (Candida spp.), которые в 2022 году Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в список особенно опасных патогенных видов среди дрожжей. А также еще два вида, которые пока не внесены в этот список, но все чаще в последнее время оказываются источником дрожжевой инфекции у людей по всему миру. Это значит, что при контакте с таким пометом или в случае его попадания в организм, существует риск заражения для детей и людей с ослабленным иммунитетом", - сообщили в вузе.

Исследователи изучили образцы помета почти 200 птиц - голубей, а также европейских скворцов, белых трясогузок, больших синиц и домовых воробьев. Они выделили 638 штаммов, принадлежащих к 9 видам дрожжей. При этом наиболее опасными оказались именно голуби, чьи экскременты содержали "наибольшее разнообразие потенциально патогенных дрожжей". В сухом помете опасные микроорганизмы сохранялись, хоть и в меньшем количестве.

"Патогены могут переноситься на подошвах обуви в жилые помещения, детские сады и больницы. Ученые подчеркивают: в городских условиях важно поддерживать санитарное состояние и регулировать численность синантропных птиц, особенно в чувствительных зонах, таких как детские площадки, больничные учреждения и зоны отдыха. Это поможет уменьшить риск распространения инфекций и обеспечить безопасность для всех жителей", - отметили в МГУ.

Эксперты порекомендовали россиянам избегать контакта с пометом птиц и соблюдать гигиену рук после нахождения в местах с птицами. Результаты исследования опубликованы в журнале Birds.