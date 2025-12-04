В РФ научились управлять свойствами биогелей для искусственных органов

Это открывает путь к управлению процессом 3D-биопечати, где такие гели служат основой для выращивания искусственных тканей и органов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты МИРЭА - Российского технологического университета разработали оптический комплекс и цифровую модель, позволяющие управлять свойствами биогелей, из которых выращиваются искусственные органы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Решение дает возможность в реальном времени видеть и предсказывать поведение особых материалов - гидрогелей. Это открывает путь к управлению процессом 3D-биопечати, где такие гели служат основой для выращивания искусственных тканей и органов. Работа закладывает фундамент для будущего регенеративной медицины, где создание персонализированных органов может стать рутинной процедурой", - сообщили ТАСС в вузе.

Гидрогели по своей структуре похожи на естественное межклеточное вещество в организме человека. В регенеративной медицине они выполняют роль "умных чернил" или каркаса: в них помещают живые клетки, которые затем должны срастись в сложную трехмерную структуру, например, фрагмент хряща или кожи. Однако сам процесс созревания ткани - распределение тепла и питательных веществ, - сложно контролировать. Авторы создали оптический комплекс, который в сочетании с математическим моделированием позволяет увидеть эти процессы и заранее проектировать оптимальные условия для печати и роста ткани.

"Теперь мы сможем целенаправленно создавать материалы с повышенной проводимостью, что критически важно, например, для формирования в искусственной ткани разветвленной сети микрососудов", - отметил Андрей Мошин, преподаватель кафедры процессов и аппаратов химических технологий имени Н. И. Гельперина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.