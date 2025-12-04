В РФ создали сталь для судов-газовозов, выдерживающую экстремальные температуры

Это поможет России в освоении Арктики

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", создали высокопрочную сталь с содержанием азота для судов-газовозов, выдерживающую экстремальные температуры до минус 163 градусов. Разработка поможет России в освоении Арктики, сообщили в пресс-службе ЦНИИ КМ "Прометей".

"Перспективным материалом для разведки, добычи и транспортировки углеводородов арктического шельфа являются разработанные НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" высокопрочные коррозионностойкие и немагнитные азотсодержащие стали с прочностью до 740 МПа", - говорится в сообщении.

Уникальность стали заключается в том, что в нее введен азот, который упрочняет структуру материала, но не увеличивает его стоимость. При этом сталь устойчива к коррозии, то есть к агрессивным средам (влаге, солям, кислотам), немагнитная, что не мешает работоспособности морских приборов, и вязкая - долго не разрушается в условиях Арктики. Все эти качества редко удается соединить в структуре одного материала.

Прочность стали в 740 МПа (мегапаскаль) означает, что каждый квадратный миллиметр стали выдерживает нагрузку до 75 кг. Это намного прочнее, чем у обычных конструкционных, нержавеющих и других сталей, прочность которых в среднем равняется 300-500 МПа.

"Несомненным преимуществом стали является вязкий тип разрушения в широком диапазоне температур. <...> [Таким образом] обеспечивается явное преимущество по прочности и сопротивлению питтинговой (точечной - ТАСС) коррозии в сравнении с традиционно используемыми нержавеющими сталями и алюминиевыми сплавами", - уточняется в сообщении.

ЦНИИ КМ "Прометей"

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей" был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он разработал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал создавать сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.