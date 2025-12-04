Разработан новый метод синтеза термостойкого материала

Способ полезен для производства огнеупоров и деталей для металлургии, цементной и химической промышленности

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Томские ученые разработали быстрый метод синтеза термостойкого материала - алюмомагнезиальной шпинели. Ее используют для создания материалов, устойчивых к высоким температурам, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

"Исследователи из ТГАСУ и Томского научного центра СО РАН (ТНЦ СО РАН) при поддержке программы "Приоритет-2030" показали возможность синтеза алюмо-магнезиальной шпинели с помощью плазмы. Этот компонент является основным при производстве тугоплавкой керамики", - сказано в сообщении.

Обычные способы изготовления шпинели требуют высоких температур и долгой обработки, что делает процесс энергоемким и дорогим. Синтез, использующий экстремальный нагрев с помощью дуговой плазмы, позволяет снизить время создания и температуру последующего спекания.

Метод полезен для производства огнеупоров - материалов, устойчивых к высоким температурам, и деталей для металлургии, цементной и химической промышленности. Высокоэнергетическая плазма создает температуру в тысячи градусов, практически мгновенно расплавляя исходные компоненты - как чистые оксиды, так и природные минералы. Метод позволяет делать небольшие партии высококачественных огнеупоров с нужными свойствами. Это важно для замены импортных материалов в таких сферах, как цветная металлургия, где важна стойкость к коррозии.

"Даже при использовании неперемешанных компонентов в результате синтеза мы получаем однофазную шпинель, что говорит о глубине и эффективности протекающих в плазме процессов. Это открывает возможности для переработки различных видов сырья, включая некондиционные материалы", - рассказал научный сотрудник Лаборатории функциональных керамических материалов ТНЦ СО РАН Шариф Шарафеев.

Проект по созданию новых огнеупорных материалов реализуется в рамках статического технологического проекта ТГАСУ "Химия и инжиниринг новых строительных материалов" в федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Результаты исследований опубликованы в журнале Ceramics International.