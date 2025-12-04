Предстоящий парад трех планет не получится увидеть невооруженным глазом

Это связано с тем, что планеты теряются в лучах Солнца, а также с опасностью при использовании оптики повредить зрение, заявил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев

КАЛУГА, 4 декабря. /ТАСС/. Парад планет Меркурия, Венеры и Марса, который начал формироваться рядом с Солнцем, не получится увидеть с Земли невооруженным глазом. Это связано с тем, что планеты теряются в лучах Солнца, а также с опасностью при использовании оптики повредить зрение, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Невооруженным глазом эти планеты не видны, так как они теряются в лучах Солнца. В телескоп или бинокль планеты видны, если они находятся не ближе 5 градусов от Солнца. Если объект находится ближе, то существует большая опасность повредить телескоп или даже зрение в случае неаккуратного наведения телескопа и случайного попадания солнечных лучей на сетчатку глаза", - рассказал Алексеев.

Ранее сообщалось, что, по данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рядом с Солнцем впервые с осени 2019 года формируется парад планет, состоящий из Меркурия, Венеры и Марса. Первой на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера, затем на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс могут сблизиться с Солнцем уже на 5-6 градусов, перед Новым годом планеты будут разделять уже около 2-3 градусов, а с 6-7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду.

Ученые уточнили, что в этот же период рядом с Солнцем появится Меркурий, 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов ожидается только в сентябре 2038 года.