Клеточную терапию болезни Альцгеймера разработают в ближайшие годы

Нейрофизиологи уже несколько лет изучают то, какую роль клетки микроглии играют в развитии большого числа нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Китайские нейрофизиологи считают, что клеточные терапии от болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний, основанные на технологии пересадки микроглии, вспомогательной ткани мозга, начнут применяться в медицинской практике уже в ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Фуданьского университета.

"Всего за пять лет нам удалось перейти от первых успехов в опытах на мышах к клиническим испытаниям данной формы клеточной терапии. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие данных технологий в комбинации с широкой кооперацией между медиками и учеными приведет к появлению клеточной платформы для создания терапий от широкого набора болезней мозга", - заявил профессор Фуданьского университета Пэн Бо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Нейрофизиологи уже несколько лет изучают то, какую роль клетки микроглии играют в развитии большого числа нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. В этом году им удалось показать в опытах на мышах и добровольцах, что пересадка микроглии останавливает или замедляет развитие одной из форм лейкоэнцефалопатии, смертельно опасной болезни, сопровождающейся разрушением белого вещества мозга.

Данные успехи, а также другие эксперименты такого рода, проведенные исследователями со всего мира, побудили китайских нейрофизиологов всесторонне изучить, как развивалась данная область нейрофизиологии в последние десятилетия, а также оценить дальнейшие перспективы и направления развития этой формы клеточной терапии. Анализ показал, что за последние пять лет ученые совершили качественный скачок в развитии данных технологий.

До 2020 года биологи пытались добиться этого при помощи подходов, похожих по своей сути на трансплантацию костного мозга, однако ни один из них не обладал достаточной эффективностью для того, чтобы применяться для терапии. Эта ситуация изменилась после того, как нейрофизиологи обнаружили, что клетки микроглии массово гибнут без каких-либо внешних вмешательств, если заблокировать в них работу гена CSF1R.

Это позволяет точечным образом уничтожить фактически все больные клетки и заменить их на здоровую микроглию путем введения "заготовок" этой вспомогательной ткани нервной системы в костный мозг пациента или путем прямой трансплантации микроглии в мозг. Высокая эффективность этой процедуры позволила провести клинические испытания всего через пять лет после появления технологии, что открывает дорогу для ее применения на практике уже в ближайшие годы, подытожили биологи.