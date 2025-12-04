Начало средневековой эпидемии чумы связали с серией извержений вулканов

Она вызвала похолодание климата в Европе и заставила торговые республики Италии импортировать зерно из черноморских портов Золотой орды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Палеоклиматологи обнаружили, что средневековая "черная смерть", эпидемия чумы, была частично обусловлена серией извержений вулканов в 1345 году, которая вызвала похолодание климата в Европе и заставила торговые республики Италии импортировать зерно из черноморских портов Золотой орды. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Мы изучили то, как менялась ситуация в Европе до начала "черной смерти" в контексте пищевой безопасности и вспышек массового голода. Для борьбы с ними итальянские торговые республики создали разветвленную сеть торговых маршрутов в Средиземном и Черном море. По иронии судьбы, эта система породила еще более крупную катастрофу", - пояснил научный сотрудник Института истории и культуры Восточной Европы Мартин Баух, чьи слова приводит пресс-служба Кембриджского университета.

Баух и профессор Кембриджского университета Ульф Бюнтген пришли к такому выводу при поиске механизмов того, как возбудитель чумы проник на юг Италии, где началась эта мощнейшая пандемия в 1347 году. Проведенный ими анализ годичных колец и прочих палеоклиматических индикаторов, а также исторических свидетельств показал, что эпидемия чумы была связана с серией извержений вулканов, которая произошла в 1345 году в тропических регионах Земли.

В общей сложности они выбросили в атмосферу примерно столько же пепла и аэрозолей, как и извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, что привело к похолоданию климата в Европе в летние месяцы в последующие три года, о чем писали многие хроники того времени. Связанные с этим эпизоды неурожая винограда и злаков в северной Италии привели к тому, что власти Венеции, Генуи, Флоренции и других торговых республик были вынуждены искать новые источники продовольствия.

Климатическая история "черной смерти"

Одним из них в 1347 году стала Золотая орда, снявшая запрет на экспорт хлеба и выдавшая ярлык на торговлю венецианским купцам после завершения осады Каффы и неудачно складывавшейся для нее войны с союзом итальянских морских республик. В прошлом историки уже связывали начало эпидемии чумы в Европе с данным конфликтом, однако исследователи считали, что источником инфекции послужили беженцы из разоренных ордынцами торговых факторий.

Проведенный климатологами анализ указывает на то, что на самом деле чума проникла в Италию вместе с зерном из Золотой орды, которое скупалось в больших количествах венецианцами для предотвращения голодных бунтов на севере Италии. В пользу этого, в частности, говорит то, что первые упоминания о вспышках чумы появляются в венецианских хрониках примерно через два месяца после того, как в Венецию прибыли корабли с ордынским зерном.

Нечто похожее ученые также зафиксировали для других городов Италии, таких как Падуя, а также для других средиземноморских портов, таких как французский Марсель и Пальма-де-Майорка, куда также завозилось зерно из Черноморья. Чума появилась значительно позже в других областях Италии, подконтрольных Риму и Милану, где в эту же эпоху не наблюдалось недостатка зерна, куда импортированное зерно не завозилось из-за наличия собственных источников злаков.

По мнению профессора Бюнтгена и Бауха, это говорит в пользу того, что климатические факторы и связанные с ними перемены в характере торговли зерном и прочими пищевыми продуктами сыграли очень важную роль в первичном распространении чумы по средневековой Европе. Это важно учитывать при прогнозировании и поиске причин появления современных пандемий, таких как эпидемия коронавируса, подытожили ученые.