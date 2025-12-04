В Балтийское море переселились новые виды рыб

Некоторые "пришельцы" могу оказать негативное влияние на экосистему водоема, рассказали в Балтийском федеральном университете им. И. Канта

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Активное судоходство вкупе с глобальным потеплением привели к появлению в водах Балтийского моря новых биологических видов-вселенцев. На Балтике их число достигло порядка 150, из которых более половины - это черви, моллюски и ракообразные, рассказала ТАСС кандидат биологических наук, доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ), заведующая лабораторией морской экологии Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Юлия Полунина.

"На Балтике существует множество крупных международных морских портов, в которые заходит большое количество судов из разных районов Мирового океана. Развитое судоходство - одна из самых масштабных причин появления новых, нетипичных для Балтики чужеродных видов. А отмечаемый в последние десятилетия положительных тренд температур воздуха и воды создает дополнительные преимущества для вселения и успешной натурализации чужеродных видов из тепловодных регионов. В настоящее время в Балтийском море насчитывается около 150 видов-вселенцев, из которых более половины - беспозвоночные животные: черви, моллюски, ракообразные. Большинство этих видов - пришельцы из умеренных и субтропических вод Атлантического, Тихого океанов и бассейна Каспийского моря", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, часто нехарактерные виды появляются при активном судоходстве между разными водными бассейнами. Успешному расселению видов-вселенцев наиболее подвержены трансформированные человеком, нарушенные и вследствие чего - обедненные видами водные экосистемы, и, кроме того, эволюционно молодые моря. К последним относится и Балтика, которая, по геологическим меркам, была сформирована совсем недавно - около 4 тыс. лет назад. Соленость Балтики понижена относительно настоящих морских вод в несколько раз.

Отмечается, что в Балтийском море можно выделить две группы чужеродных видов - пресноводные и морские. Так, в конце XIX - начале XX веков была создана система каналов, соединяющая реки бассейнов Каспийского и Балтийского моря и некоторые виды моллюсков, ракообразных, рыб стали распространяться по системе каналов и рек, как благодаря судоходству, так и самостоятельно. К судам могут прикрепляться некоторые виды бентосных организмов - моллюски, морские желуди и прочие. А в балластных водах судов переносятся планктонные организмы и личинки бентосных животных, иногда личинки рыб.

Опасность "пришельцев"

По словам Полуниной, некоторые виды активно развиваются и дают вспышки численности и биомассы в водах Балтийского моря. На этом этапе они могут нанести ущерб экосистеме, в том числе - антропогенной деятельности, вызывая обрастание гидротехнических сооружений, нанося ущерб рыболовству, но затем постепенно количественные показатели стабилизируются. При этом происходят изменения в пищевых цепях и перераспределение органического вещества в экосистеме.

Однако, отметила ученый, не все виды-вселенцы оказали значимое влияние на экосистему Балтики. Выделяют несколько видов, способных трансформировать вновь освоенную акваторию. Например, бычок-кругляк из Понто-Каспийского бассейна, отдельные виды ракообразных, таких как планктонный рачок церкопагис из Каспийского моря, некоторые виды многощетинковых червей, моллюск Rangia cuneata, а также один из самых успешных инвазивных видов - гребневик мнемиопсис, активный потребитель зоопланктона, вселившийся с Атлантического побережья Америки.

Появление новых видов в акватории требует пристального внимания гидробиологов, поскольку их вселение ведет к изменению биоразнообразия, трансформациям в пищевых цепях, в некоторых случаях - к снижению биологической продуктивности водоемов, что может сказаться и на коммерческом рыболовстве, заключила Полунина.