В госпиталях Индонезии тестируют антимикробные материалы из Томска

Стены двух учреждений обработали краской с наночастицами

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) тестируют на эффективность собственные антимикробные материалы в госпиталях Индонезии. Также разработку проверяют на устойчивость к коррозии в морской воде, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Томские ученые разработали антимикробные материалы с наночастицами. На их основе делают перевязки для ран, ожогов и диабетических язв, а также медицинские маски и одежду для медиков, чтобы остановить распространение внутрибольничных инфекций. Материалы запатентованы и прошли тесты в бактериологических лабораториях, которые подтвердили, что они уничтожают до 99% вирусов и бактерий.

"Делегация ТГУ посетила Индонезию и запустила эксперимент совместно с Государственным исламским университетом имени Радена Интана. Эксперимент позволит протестировать эффективность материалов ТГУ в условиях тропического климата", - сообщили в вузе.

Эксперименты в Индонезии

По словам проректора ТГУ по международным связям Артема Рыкуна, команда университета оставила перевязочные материалы для тестирования в двух госпиталях - городском и при университете имени Радена Интана. Они проходят испытания согласно протоколу. Также сотрудники ТГУ обработали стены госпиталей внутри и снаружи краской с наночастицами. Это связано с проблемой распространения черной плесени в Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры.

Еще один эксперимент запустили в морской воде в порту Лампунг. Ученые проверяют материалы на устойчивость к коррозии для защиты кораблей и подводных сооружений от микроорганизмов.

"На глубину 1,5 м погрузили три металлические пластины - обычную; покрытую оксидом меди, который обычно в таких случаях используется; и покрытую нашим концентратом наночастиц. Наросты микроорганизмов значительно утяжеляют суда и снижают их скорость, поскольку дно утрачивает гладкость. Посмотрим, можно ли предотвратить эту проблемы при помощи томских материалов", - рассказал Рыкун.

В августе 2025 года ТГУ получил грант Минобрнауки РФ на реализацию проекта с Государственным исламским университетом имени Радена Интана. В исследованиях участвуют сотрудники физико-технического факультета ТГУ и Научного центра мирового уровня "Новые материалы специального назначения" ТГУ.