Академик РАН Бабин: физики РФ надеются на восстановление связей с учеными из ЕС

Мировая наука для своего развития требует обсуждения передовых идей, пояснил директор Института автоматики и электрометрии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Российские физики надеются на восстановление контактов с учеными из Евросоюза, поскольку мировая наука для своего развития требует обсуждения передовых идей. Таким мнением с ТАСС поделился академик РАН, директор Института автоматики и электрометрии СО РАН Сергей Бабин.

"Было раньше [сотрудничество] в том числе с европейскими партнерами. Сейчас есть существенное ограничение с их стороны. Но тем не менее у нас совместно с университетом есть маленькие визиты для обсуждения научных вопросов. Надеемся, что когда-нибудь эти контакты восстановятся, потому что наука требует обсуждения тех идей, которые сейчас на самом передовом крае. Не зная, что происходит в западных центрах, довольно трудно быть на острие научных исследований, но мы стараемся общаться на конференциях", - сказал Бабин.

По словам академика, разрабатываемые в институте лазерные системы востребованы коллегами из Белоруссии и КНР. "В Белоруссии активно развиваются и производятся литографические установки, где могли бы эти лазеры использоваться. Такие проекты обсуждаются. Наши китайские коллеги заинтересованы в другой технологии - прямой лазерной записи для создания элементов оптики", - сказал он.

В конце ноября на встрече с молодыми учеными президент России Владимир Путин заявил о намерении наращивать научное взаимодействие с иностранными партнерами, включая софинансирование работы ведущих ученых через гранты. Он также отметил, что попытки некоторых сил ограничить научное сотрудничество не увенчались успехом. После 2022 года сотрудничество между Россией и Европейским Союзом в научной сфере значительно сократилось из-за политических решений, но некоторые формы взаимодействия сохраняются, а в академическом сообществе ЕС ведутся дискуссии о перспективах восстановления сотрудничества.

Ранее ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН вели совместные исследования с учеными из Франции, Англии, Германии, Италии и Финляндии. Совместные исследования охватывали нелинейную физику и оптику, физику плазмы и лазеров, волоконные лазеры и сверхкороткие световые импульсы, изучение взаимодействия света с молекулами и материалами, а также дифракционную оптику, новые IT технологии и методы обработки сигналов, данных и аэрокосмических снимков.