В Белгороде разработали программу оптимизации состава и характеристик роботов

Технология предназначена для комплексного применения в различных отраслях

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технического университета имени Шухова разработали программу оптимизации состава и характеристик роботов для координированной работы. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Разработка представляет собой программный комплекс для автоматизированного подбора и настройки групп роботов, предназначенных для совместного выполнения задач. Система анализирует различные параметры: от технических характеристик каждого робота до внешних условий выполнения задания. На основе этого она формирует оптимальный состав группы и прогнозирует ее поведение в меняющейся обстановке", - рассказали там.

По словам старшего преподавателя университета, младшего научного сотрудника НИИ робототехники и систем управления Владислава Черкасова, ключевым преимуществом решения является применение современных алгоритмов оптимизации, которые позволяют значительно повысить эффективность работы системы. Программа позволяет достичь снижения энергопотребления, минимизации эксплуатационных расходов и улучшения координации взаимодействия между роботами. Идея создания программы возникла при реализации научного проекта, поддержанного Российским научным фондом, когда исследователи столкнулись с необходимостью преодоления ограничений существующих систем управления группами роботов.

Отмечается, что существующие аналоги работают по принципу "один оператор - один дрон", что их ограничивает. Такая схема управления плохо масштабируется, требует постоянного участия человека и больших технических ресурсов, а для групповых полетов приходится применять нескольких операторов и сложную инфраструктуру связи, что значительно увеличивает затраты. Кроме того, используемые централизованные системы управления уязвимы - при потере связи, навигации или отказе даже одного аппарата может быть сорвана вся работа.

В Минобрнауки добавили, что технология предназначена для комплексного применения в различных отраслях. Например, в МЧС и спасательных службах система позволит искать пострадавших и доставлять медикаменты в труднодоступные районы, в агропромышленном комплексе - для мониторинга посевов, точечной обработки растений и транспортировки грузов. "Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета России в сфере интеллектуальных систем управления и создаст предпосылки для импортонезависимого развития отечественных беспилотных комплексов. Программный комплекс позволит повысить эффективность отраслей народного хозяйства за счет автоматизации производственных и логистических процессов, расширения возможностей сбора и анализа данных", - заключили в министерстве.

Об университете

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова готовит специалистов промышленности, строительства и энергетики. Научные исследования университета направлены на повышение качества и долговечности автомобильных и железных дорог, градостроительное развитие региональных систем расселения, ресурсосбережение и энергоэффективность в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.