В Китае обнаружили отпечатки тела древней птицы, подавившейся камнями

В прошлом ученые еще ни разу не сталкивались с подобной причиной гибели древних птиц или динозавров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в запасниках китайского Тяньюйского музея естественной истории уникальную окаменелость, которая возникла около 120 миллионов лет назад в результате смерти древней птицы, съевшей множество камней и подавившейся ими. Данное пернатое существо относится к ранее неизвестному виду древних птиц, сообщила пресс-служба американского Филдовского музея Чикаго.

"Мы обнаружили свыше восьми сотен небольших камней в горле этой птицы, что значительно больше, чем обычно присутствует во вторичных желудках пернатых, глотающих камни. Более того, судя по плотности этих структур, значительная часть из них была не настоящими камнями, а кусочками глины или других мягких материалов. Все это говорит о том, что птица вряд ли проглотила эти камни для того, чтобы лучше перемалывать пищу", - отметила куратор Филдовского музея Чикаго (США) Цзинмай О'Коннор, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ученые совершили это открытие при изучении сотен отпечатков тел древних птиц, которые хранятся в Тяньюйском музее естественной истории. Внимание ученых привлекли отпечатки тела небольшой зубастой древней птицы размером с воробья, похожей по облику на лонгиптериксов, одной из примитивных древних птиц, живших в лесах начала мелового периода и питавшихся фруктами и другой мягкой растительной биомассой.

В прошлом палеонтологи не находили желудочных камней в останках лонгиптериксов, однако О'Коннор обнаружила признаки их присутствия в верхней части тела древней птицы. Это побудило ученых изучить данную окаменелость при помощи компьютерного томографа. Полученные им снимки показали, что в находке О'Коннор, получившей имя Chromeornis funkyi в честь канадской музыкальной группы Chromeo, эти камни присутствовали не в желудке, а в горле птицы.

"Когда птицы болеют, они часто начинают делать странные вещи. Поэтому мы предполагаем, что данная особь Chromeornis funkyi проглотила множество мелких камней после того, как она заразилась некой инфекцией. В определенный момент времени эти камни сбились в кучу, когда птица попыталась от них избавиться, в результате чего эта каменная масса застряла у нее в горле и хромеорнис задохнулся", - добавила О'Коннор.

По ее словам, в прошлом ученые еще ни разу не сталкивались с подобной причиной гибели древних птиц или динозавров. Это существенно расширяет наши представления о поведении и жизни мезозойских рептилий и птиц, а также говорит в пользу того, что другие предположительные находки желудочных камней-гастролитов также могли появиться внутри окаменелостей схожим образом или в рамках других необычных форм поведения птиц.