В Петербурге открылась ИИ-лаборатория по изучению генетики паразитов у животных

Она появилась в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. ИИ-лаборатория по изучению паразитарных болезней открылась в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины. Она займется расшифровкой геномов паразитов и их мутаций, а также разработкой новых методов диагностики для предотвращения развития заболеваний у животных, сообщили в пресс-службе вуза.

"До этого мы могли определить, есть паразиты или нет паразитов. Сейчас же, изучая гены паразитов на современном оборудовании, мы можем сказать не только, кто это точно, но и установить его гены. Генетические исследования позволяют подобрать конкретное противопаразитарное средство, которое в 100% его уничтожит. Мало того, паразиты вырабатывают резистенцию, и мы собираемся заняться изучением этих мутаций", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой паразитологии им. В. Л. Якимова, доктора ветеринарных наук Юрия Кузнецова.

Уточняется, что главным направлением работы станет расшифровка геномов паразитов. Ученые будут изучать механизмы уклонения паразитов от иммунной защиты и причины формирования устойчивости к лекарственным препаратам. Научный коллектив планирует выявлять гены, которые паразиты приобрели у своих хозяев или бактерий в результате горизонтального переноса. Такая способность позволяет паразитам лучше маскироваться и дольше оставаться необнаруженными в организме. Генетический анализ позволяет точно определить вид, подвид и штамм. Сравнение последовательностей ДНК паразитов, выделенных от животных в одном регионе, помогает устанавливать источники заражений и прослеживать пути распространения.

"Открытие такой лаборатории усиливает исследовательский потенциал Северо-Запада и напрямую работает на продовольственную безопасность страны. Везде требуется работа паразитолога по предотвращению развития паразитарных заболеваний", - привели в пресс-службе слова ректора СПбГУВМ Кирилла Племяшова.

В вузе отметили, что в ближайшие годы планируется разработать SNAP-тест для диагностики бабезиоза и предложить новый подход к терапии бореллиоза у животных. Отдельный фокус - изучение эндемичных паразитов - паразитов рыб, амфибий, птиц, а также малоизученные гельминты арктических и дальневосточных экосистем. Первая расшифровка генома любого организма представляет особую научную ценность и является серьезным вкладом в мировую паразитологию.

Оснащение лаборатории

По данным пресс-службы, ключевым элементом оснащения стал морфологический мультифункциональный анализатор, позволяющий проводить комплексные лабораторные исследования биологического материала. В прибор встроен микроскоп с искусственным интеллектом: система обнаруживает патологические объекты и выводит их на экран, что позволяет ученому самостоятельно просмотреть результаты. Также лаборатория получила иммунохимический и биохимический анализатор для выявления сложных молекул.