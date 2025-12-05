Университет Лобачевского подписал соглашение о сотрудничестве с китайским вузом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Нижегородский Университет Лобачевского (ННГУ) подписал соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, и соглашение об академической мобильности студентов с китайским Университетом Сянтань, сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.

"В Университете Сянтань состоялись переговоры о совместной образовательной программе по фундаментальной информатике и информационным технологиям. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, и соглашение об академической мобильности студентов Университета Лобачевского и Университета Сянтань", - говорится в сообщении.

Как отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов, направления сотрудничества с Университетом Сянтань стоят в русле тех стратегических проектов, которые реализует ННГУ в рамках программы "Приоритет-2030".

"С коллегами из Университета Сянтань нас объединяют такие актуальные научно-технологические направления, как информационные технологии, искусственный интеллект, химия и новые материалы, микроэлектроника. Именно этим ценны и интересны для нас перспективы сотрудничества с этим вузом. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении к нам молодых талантов. И в этом отношении китайские студенты - это настоящая находка. Они проявляют невероятное усердие и тягу к знаниям, ответственно относятся к получению образования, уважительно относятся к российской культуре. Со своей стороны, мы стараемся создать для них максимально комфортные условия, чтобы пребывание в России стало для них незабываемым опытом. Мы понимаем, насколько важно для них не только учиться, но и получить максимально полное представление о нашей стране", - отметил ректор.

Нижегородская делегация также посетила Университет Чжэнчжоу. В ходе встречи представители вузов обсудили новые возможные направления сотрудничества, уделив особое внимание развитию химии и новых материалов, микроэлектроники и информационных технологий. Сейчас в ННГУ по программе изучения русского языка для партнерских вузов КНР обучаются девять студентов из Университета Чжэнчжоу. Также состоялся визит в Хэнаньский Институт науки и технологий, где стороны обсудили возможности создания совместного института.

Сотрудничество с вузами

Университет Лобачевского является членом Ассоциации вузов "Волга - Янцзы", Союза журналистского образования вузов Китая и России. Взаимодействие с китайскими партнерами также осуществляется в рамках Ассоциации юридических университетов стран ШОС, Ассоциации азиатских университетов, Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ННГУ принимает участие в ежегодных образовательных выставках: China Education Expo, выставках Ассоциации вузов "Волга - Янцзы" и выставках-вебинарах, проводимых под эгидой представительства Россотрудничества в КНР.

Университет Лобачевского давно сотрудничает с высшими учебными заведениями КНР. Основными формами взаимодействия являются совместные образовательные программы и программы академической мобильности. Между вузом и ведущими китайскими университетами подписано около 20 соглашений.

В настоящее время в ННГУ обучаются свыше 90 китайских студентов.