Африканские пингвины могут вымереть к 2036 году

В Африке в условиях дикой природы обитают около 20 тыс. пингвинов

Редакция сайта ТАСС

© Paula Bronstein/ Getty Images

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Уникальный вид пингвинов - африканский - быстро вымирает из-за резкого сокращения популяции рыбы в прибрежных водах юга Африки. Об этом говорится в докладе, подготовленном Министерством лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР совместно с британским Эксетерским университетом.

За последние 30 лет популяция африканских пингвинов сократилась на 95% и этот вид оказался на грани исчезновения, говорится в нем. Основная причина - голод, возникший и сохраняющийся из-за уменьшения популяции сардин и анчоусов, которые являются основной пищей для пингвинов. По пока еще не до конца понятным науке причинам, сардины и анчоусы покинули ряд районов у берегов ЮАР и Намибии, где гнездятся пингвины. В период с 2004 по 2011 годы только на территории ЮАР от голода погибли более 60 тыс. пингвинов.

На данный момент в Африке в условиях дикой природы обитают около 20 тыс. пингвинов. Согласно оценке специалистов из южноафриканской неправительственной экологической организации BirdLife South Africa, к 2036 году африканские пингвины как вид исчезнут.

Африканские пингвины, обитающие в ЮАР и Намибии, значительно мельче своих собратьев из Антарктиды. Взрослая птица весит 2,2-3,5 кг и имеет рост до 70 см. В поисках пищи пингвин может проплывать до 120 км. Средняя продолжительность жизни африканского пингвина - 10 лет. Его основными врагами являются акулы, морские котики, а также чайки, которые нападают на птенцов. Опасны для пингвинов и крупные обезьяны.