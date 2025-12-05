Проект имплантатов для онкохирургии получил первую премию по аддитивным технологиям

Разработки являются результатом работы ученых Томского политехнического университета и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Разработки ученых Томского политехнического университета (ТПУ) и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) в области создания отечественных имплантатов для онкохирургии признаны лучшим проектом в сфере медицины на первой всероссийской премии по аддитивным технологиям "Лидеры формы". Об этом сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

"В Москве прошло награждение победителей первой всероссийской премии по аддитивным технологиям "Лидеры формы" - главного события 3D-индустрии страны. Проект "Индивидуальные отечественные полимерные имплантаты для онкологических больных с локализацией опухоли в области головы и шеи" отмечен как лучший в сфере медицины. Победителей по восьми номинациям выбирало жюри, в состав которого вошли признанные эксперты в области аддитивных технологий, представители научного сообщества, промышленных предприятий и профильных ассоциаций", - говорится в сообщении.

Премия учреждена Ассоциацией развития аддитивных технологий (АРАТ), которая объединяет усилия 30 ключевых игроков рынка аддитивных технологий в области трехмерной печати, в 2024 году. Она проходит при поддержке госкорпорации "Росатом" и Министерства промышленности и торговли РФ. Отмечается, что заявки на премию подали структурные подразделения ведущих российских предприятий, реализовавших проекты по аддитивным технологиям, включая подразделения Росатома, Ростеха, РЖД и "Лукойла", а также российские разработчики и производители оборудования и материалов для 3D-печати, научно-образовательных центров и вузов.

Уточняется, что все проекты внедрены в промышленное использование в 2025 году. Ключевыми критериями при оценке заявок участников стали инновационность проекта и влияние на отрасль, экономическая эффективность проекта, социальная значимость, наличие уникальных решений, а также качество и сложность разработки.

О проекте

Как рассказали в университете, имплантаты изготавливаются из фторсодержащих полимеров при помощи 3D-печати по индивидуальным размерам и обладают рядом преимуществ. Они легкие, быстро приживаются в организме, не являются противопоказанием для проведения лучевой терапии. Кроме того, технология 3D-печати позволяет подходить индивидуально к каждому клиническому случаю. Имплантаты изготавливаются в предоперационный период на основе данных компьютерной томографии конкретного пациента, которые получают из НИИ онкологии.

"ТПУ в тесной связке с коллегами из НИИ онкологии разрабатывает имплантаты нового поколения для челюстно-лицевой хирургии. Особый акцент сделан именно на полный технологический цикл - от подготовки полимерного порошка для 3D-печати до контроля качества напечатанного изделия. Также мы используем отечественное сырье и оборудование. Благодаря партнерам из медицины нам удалось ускорить процесс отработки уникальных методик и технологий, которые в будущем смогут помочь реальным пациентам и внести свой вклад в борьбу с ограничением доступности широким слоям населения высокотехнологичной медицинской помощи. Особенно важно, что это междисциплинарный проект, объединивший усилия специалистов разных подразделений из Инженерной школы ядерных технологий, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и Центре аддитивных технологий общего доступа Передовой инженерной школы ТПУ", - заявил и. о. руководителя Центра аддитивных технологий общего доступа ТПУ Евгений Больбасов, чьи слова приводятся в сообщении.

Исследовательская часть проекта проводилась при поддержке федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети", образцы имплантатов печатают в Центре аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), созданного при поддержке Росатома на базе Томского политехнического университета. Изделия прошли клинические испытания в НИИ онкологии - прооперированы уже шесть пациентов со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области. Получен патент на способ устранения комбинированных дефектов верхней челюсти с использованием индивидуального эндопротеза.

"В отделении опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ мы уже на протяжении многих лет активно применяем 3D-технологии для помощи нашим пациентам, в частности для восстановления челюстно-лицевой области. Мы применяем методики виртуального моделирования (3D-планирование реконструктивной операции по данным КТ пациента) и создания резекционных шаблонов, а также индивидуальных реконструктивных имплантатов. Данные технологии направлены на достижения лучших функциональных и эстетических результатов, скорейшей реабилитации", - добавил заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ Денис Кульбакин.