Академик Бабин: разработка мозговых чипов в России возможна

Для этого необходимо регулирование, отметил директор Института автоматики и электрометрии СО РАН

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Российские ученые способны разрабатывать чипы для внедрения в мозг, подобные создаваемым Илоном Маском. Однако развитие такой технологии нуждается в законодательном регулировании, таким мнением с ТАСС поделился академик РАН, директор Института автоматики и электрометрии СО РАН Сергей Бабин.

Созданный Маском в июле 2016 года стартап Neuralink занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Предприниматель считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. Публично известно о 10 пациентах, которым внедрили чипы Neuralink. Одновременно инвестиции в это направление делают другие высокотехнологические компании.

"Здесь я не вижу каких-то фундаментальных ограничений, если вы можете передавать сигнал в мозг через синапсы нейронов. Нейронные сети же есть в нашем организме, значит им можно управлять. <...> Я больше вижу здесь проблемы законодательные, это нужно сначала отрегулировать, чтобы не сделать чего-то плохого. Нужно понимать последствия, и эти последствия в какие-то рамки определять", - сказал он.

Ученый привел в пример системы искусственного интеллекта, которые способны обучаться, как и человеческий мозг. По его словам, такой интерфейс возможен, но пока такое направление не возникло.

Перспективы технологии и этические аспекты

Российский социолог и правовед, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ Андрей Медушевский в беседе ТАСС рассказал, что технология нейрочипирования является одним из этапов создания биороботов. По словам ученого, процесс взаимодействия человека с техникой идет с древности, но в новейшее время он стал более интенсивным.

"Чипирование - это один из элементов создания биороботов. С этической точки зрения важно понять, что закладывается, потому что вы можете создать идеального убийцу или идеального врача. Это, как всякие технологии, дает огромный прогресс, но одновременно риски огромные, потому что он может уничтожить все на своем пути", - сказал ученый в кулуарах в круглого стола, посвященного правам человека в эпоху бионейротехнологий в Новосибирском госуниверситете (НГУ).

В свою очередь директор центра биоэтики и права Уральского государственного юридического университета Ирина Крылатова считает, что дискуссионным остается вопрос о том, с какого момента человек становится биороботом. "Вопрос биороботов - это всегда поиск консенсуса с медицинскими работами, чтобы понять, от чего мы можем оттолкнуться, а когда у нас будет точка отсчета, мы можем попробовать сделать правовые рамки", - резюмировала она.