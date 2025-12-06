Разработано "умное зрение" для промышленных печей

Технология позволяет беспрецедентно точно прогнозировать, за какое время раскаленные расплавы разрушат огнеупорные материалы в таких печах, отметили в Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Белгородского государственного технического университета (БГТУ) имени Шухова разработали лабораторную установку для прогнозирования того, как быстро раскаленные расплавы будут разрушать огнеупорные материалы в промышленных печах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"В БГТУ имени Шухова создали "умное зрение" для промышленных печей. Разработка младшего научного сотрудника кафедры материаловедения и технологии материалов Сергея Зайцева решает фундаментальную задачу материаловедения: созданная им лабораторная установка для измерения краевого угла смачивания позволяет с беспрецедентной точностью прогнозировать, как быстро раскаленные расплавы будут разрушать огнеупорные материалы в промышленных печах", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что лабораторная печь, оснащенная системами видеонаблюдения и компьютерного анализа, измеряет то, как жидкий металл, шлак или стекло взаимодействуют с поверхностью огнеупорного материала при экстремально высоких температурах. Существующие аналоги имеют недостатки, в числе которых неравномерный нагрев и устаревшая оптика. Разработка Зайцева устраняет эти проблемы, что подтверждает ее новизну и патентоспособность.

"Представьте, что вы капаете воду на разные поверхности: на жирной сковороде она собирается в шарик, а на чистом стекле - растекается. Угол, который образует капля у поверхности, и есть краевой угол смачивания. Наша установка делает то же самое, но с материалами, раскаленными до состояния лавы, мы смотрим, будет ли эта "жидкая лава" прилипать и разъедать огнеупорный кирпич или скатываться с него, как капля с листка лотоса. Это позволяет нам точно сказать: этот новый тип кирпича в три раза устойчивее к шлаку, чем старый", - пояснил Зайцев.

Как отметили в Минобрнауки, устройство будет полезно научным институтам и производителям, а также металлургическим и стекольным заводам для выбора самых стойких материалов, что позволяет повысить надежность промышленных печей и снизить затраты на их ремонт и простой. Планируется превратить лабораторный прототип в коммерческий продукт, провести автоматизацию, упростив процесс получения измерений и анализа данных, а также выйти на индустриальный рынок с готовым решением для научных и производственных лабораторий.

Работа выполнялась при финансовой поддержке в рамках реализации государственного задания Минобрнауки.

Об университете

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова готовит специалистов промышленности, строительства и энергетики. Научные исследования университета направлены на повышение качества и долговечности автомобильных и железных дорог, градостроительное развитие региональных систем, ресурсосбережение и энергоэффективность в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.