В РАН рассказали, что земные сутки через 2,5 млрд лет будут длиться 1 тыс. часов

На это влияет ежегодное отдаление Луны от Земли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ежегодное отдаление Луны от Земли приведет к тому, что через 2,5 млрд лет оба небесных тела могут начать вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью - она замедлится до такой степени, что сутки увеличатся до 1 тыс. часов - то есть они будут длиться 1,5 нынешних месяца. Об этом ТАСС рассказал научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Максим Пупков.

Ученый напомнил, что сейчас Луна расположена от Земли на среднем расстоянии 384 тыс. км, ежегодно оно увеличивается на 4 см, однако с годами процесс отдаления будет замедляться на доли сантиметров.

"Если мы ставим абстрактную задачу, отбросим все внешние факторы и упростим модель, то процесс приливных волн должен синхронизироваться, и отдаление спутника прекратится - Земля и Луна начнут вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью, - рассказал Пупков. - Произойдет это, когда расстояние между ними будет в диапазоне 480-520 тыс. км - то есть спутник отдалится еще на 100-150 тыс., на что уйдет 2,5 или 3,75 млрд лет. Если мы возьмем нижний порог - 480 тыс. км, то орбитальный период Луны увеличится с нынешних 27 суток до 40. Столько же он будет длиться и у Земли - то есть 960 часов".

Таким образом, Луна на протяжении миллионов лет будет замедлять вращение планеты, постепенно увеличивая продолжительность суток. "В конечном итоге Земля и Луна будут направлены друг к другу одной стороной и вращаться с одинаковой скоростью. Возникнет положение, при котором Луну нельзя будет увидеть с одной из сторон Земли - люди будут специально ездить в другое полушарие, чтобы посмотреть на спутник", - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что если синхронизация вращения орбит планеты и ее спутника остановится на расстоянии 530 тыс. км, то одни земные сутки будут длиться 45 нынешних дней или 1 080 часов. При этом он не исключил вариант, при котором сутки увеличатся даже в 60 раз.

Пупков также отметил, что такой прогноз можно делать при условии, что с планетой и ее спутником на протяжении следующих 2-3 млрд лет не произойдет кардинальных изменений. В частности, что они избегут столкновения с астероидами, которые могут изменить орбиту или скорость вращения.