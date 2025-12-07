На Солнце произошла двойная сильная вспышка

Явление зарегистрировали вечером 6 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Две солнечные вспышки предпоследнего класса М зарегистрированы вечером 6 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. <…> Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 мск), вторая как М8.1 (максимум в 23:39 мск)", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.