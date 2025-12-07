В Китае обнаружили следы динозавров возрастом около 200 млн лет

Подлинность была подтверждена исследовательской группой во главе с доцентом Китайского университета геологических наук в Пекине

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили следы динозавров возрастом около 200 млн лет на юго-западе Китая. Об этом пишет газета China Daily.

По ее информации, ученые обнаружили более 20 следов динозавров на каменной стене в провинции Сычуань. Как отмечает газета, специалисты предполагают, что подобное открытие способно пролить свет на изучение ранней эволюции динозавров около 200 млн лет назад.

Подлинность следов была подтверждена исследовательской группой во главе с доцентом Китайского университета геологических наук в Пекине. "Что делает это место особенно ценным, так это то, что по крайней мере в четырех слоях сохранились следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода", - приводит China Daily слова доцента.

Исследователи также обнаружили куски окаменевшей древесины недалеко от следов, что дает им возможность получить дополнительную информацию о природе местной экосистемы около 200 млн лет назад.