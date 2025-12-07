В НовГУ создают нейросеть, анализирующую состояние человека по работе мозга

Программа позволит студентам и начинающим исследователям работать с мозговой активностью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разрабатывают универсальное программное обеспечение (ПО) для считывания и визуализации данных электроэнцефалографии (ЭЭГ) с потребительских нейроинтерфейсов. Программа позволит студентам и начинающим исследователям работать с мозговой активностью, используя относительно недорогие гарнитуры, без приобретения специализированного медицинского оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"С помощью программного обеспечения молодые ученые и студенты смогут записать и прочитать данные о работе своего мозга. Для этого не понадобится дорогое медицинское оборудование. В перспективе на основе ПО появится специализированная нейросетевая модель - она будет предсказывать различные состояния человека по данным его мозговых волн", - отметили в вузе.

Как сообщил ТАСС автор разработки Роман Курилов, создаваемая программа является кроссплатформенным решением для персональных компьютеров и способна работать с данными от различных нейроинтерфейсов, например, Mind Link, BrainBit или Neiry. В сыром виде данные с таких нейроинтерфейсов представляют собой огромные массивы чисел, которые очень тяжело анализировать. Кроме того, для каждой из таких гарнитур существует своя отдельная программа - она работает только с этим конкретным устройством и ни с каким другим. Прототип ПО, созданный новгородским программистом, способен демонстрировать пользователю конкретные данные о работе его мозга, причем в реальном времени. "Человек надевает нейроинтерфейс, подключает его к программе, а та выводит на экран компьютера графики ЭЭГ в реальном времени. Эти данные записываются в файл для последующего анализа", - пояснил Курилов.

Разработка НовГУ призвана решить эти проблемы, предоставив единый инструмент для записи и первичного анализа ЭЭГ. Это, по его словам, может стать экономичной альтернативой для учебных и научных проектов в области нейрофизиологии и психологии. "Сегодня такого комплекса программ, адаптированного под различные нейроинтерфейсы, не существует. По крайней мере, в нашей стране", - отметил Курилов.