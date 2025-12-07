В России разработали технологию ускоренного возведения зданий

Подход основан на глубокой интеграции детальной цифровой модели здания с почасовым графиком строительства, что минимизирует простои, хаос на площадке и финансовые потери, сообщили в пресс-службе НовГУ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разработали методику, позволяющую значительно ускорить и оптимизировать процесс возведения многоквартирных домов. Методика поможет решить проблему задержек и внештатных ситуаций на площадке, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты НовГУ предложили, как повысить эффективность процессов управления строительством многоквартирных жилых домов. На основе создания сверхточной информационной модели здания можно оптимизировать график строительства день за днем. Методика поможет решить проблему задержек и внештатных ситуаций на площадке", - сказали в вузе.

Подход основан на глубокой интеграции детальной цифровой модели здания (BIM) с почасовым графиком строительства, что минимизирует простои, хаос на площадке и финансовые потери. Традиционное планирование с помощью таблиц часто не учитывает реальные условия тесной городской застройки, что ведет к проблемам со складированием материалов и логистикой техники. Предложенная технология решает эту проблему за счет создания единого цифрового пространства для управления проектом.

Принцип работы технологии

Процесс начинается с создания максимально детализированной цифровой информационной модели объекта, которая содержит полные данные обо всех конструктивных элементах, материалах и этапах их изготовления. Параллельно разрабатывается предельно точный, подневный график всех строительных работ. Затем происходит ключевая интеграция: каждая задача из графика привязывается к конкретным физическим элементам в цифровой модели. В результате система получает возможность наглядно визуализировать динамику строительства день за днем в режиме, близком к реальному, и автоматически сигнализировать об отставании от графика, "окрашивая" проблемные зоны.

Одним из наиболее значимых преимуществ является автоматизация логистики и снабжения. Система с точностью до единицы рассчитывает потребность в конкретных материалах и конструкциях для каждого этапа. Это позволяет, например, наладить поставки железобетонных изделий точно в срок, а не заранее, что освобождает критически важные площади на стройплощадке.

Технология также кардинально повышает прозрачность и управляемость всего процесса, делая его предсказуемым. Она выступает как единая платформа, координирующая работу всех участников, что особенно ценно при одновременном ведении нескольких объектов. Экономический эффект закладывается еще на этапе проектирования: грамотное использование BIM позволяет сократить сроки и стоимость этих работ до 30%, а новая методика переносит аналогичные преимущества непосредственно на стадию строительства.

"Такой подход выводит организацию строительства на принципиально новый уровень, делая процесс более быстрым, дешевым, предсказуемым и управляемым", - отметили в вузе.

Разработка особенно актуальна для проектов долевого строительства, где применение BIM-моделирования уже является обязательным требованием, и открывает путь к полному цифровому циклу жизненного цикла здания - от проектирования до эксплуатации.