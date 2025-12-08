В РФ создали датчик для измерения гормона, регулирующего обмен веществ

Исследователи отмечают точность и надежность сенсора: благодаря специальной обработке он лучше передает заряд

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ТОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали электромеханический сенсор, определяющий уровень гормона преднизолона, который регулирует обмен веществ в лекарствах и крови. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ТПУ в составе международной научной коллаборации разработали дешевые и простые в использовании электрохимические сенсоры для определения синтетического гормона преднизолона в лекарственных препаратах и сыворотке крови", - сообщили в вузе.

"Ключевая особенность разработки - регенерируемая поверхность: перед каждым использованием с сенсора удаляется тонкий слой, наносится новая порция нанотрубок, и уже через минуту он готов к работе. Общее время от регенерации электрода до результата - несколько минут. Такой принцип работы прост и избавляет от длительных процедур очистки сенсора", - отметила один из авторов исследования доцент отделения химической инженерии ТПУ Ольга Липских.

Датчик протестировали: определяли с его помощью концентрацию содержание преднизолона в таблетках, мази и крови. Исследователи отмечают, что благодаря специальной обработке поверхность сенсора начинает лучше передавать заряд, что уменьшает сопротивление в 246 раз по сравнению с обычными электродами. Это делает сенсор точным и надежным. Он показывает стабильные результаты на протяжении четырех недель: в первые две недели точность составляет 96%, а потом - около 80%.

В исследовании участвовали ученые из ТПУ, Карлова университета, Университета Куч-Бехар Панчанан Барма и ТГУ. Работы выполнены при поддержке федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети" и госзадания "Наука". Результаты опубликованы в журнале Chemosensors.

Преднизолон - это искусственный гормон, который используется в медицине для регулировки обмена веществ: углеводного, белкового и минерального. Контроль его уровня в лекарствах и крови важен для проверки эффективности лечения и предотвращения побочных эффектов. Ученые создали электрохимический сенсор из смеси полиэтилена и технического углерода, улучшенный с помощью многослойных углеродных нанотрубок. Они помогают датчику лучше реагировать на изменения и работать быстрее.