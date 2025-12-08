В Архангельске обнаружили описание деятельности вице-губернатора Курбатова

Записи принадлежали вологодскому чиновнику Матвею Жданову

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые нашли описание первых дней деятельности в Архангельске вице-губернатора Алексея Курбатова в 1711 году, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев. Это путевые заметки вологодского чиновника Матвея Жданова, который сопровождал Курбатова в Архангельск.

Алексей Александрович Курбатов (1663 -1721 годы) был вторым архангелогородским губернатором в ранге вице-губернатора с 22 февраля 1711 года по 12 января 1714 года.

"В своих "Диурналах", которые представляют из себя путевые дневники, автор Матвей Жданов стремится быть максимально объективным и выступает в качестве стороннего наблюдателя - регистратора событий, так что акцентов он принципиально старается ни на чем не делать, - рассказал Гостев. - То, что описал Матвей Жданов - это все было нам ранее неизвестно. Мы получили подробное поденное описание первых 51 дней жизни и деятельности архангельского вице-губернатора Алексея Александровича Курбатова".

Журнал записей Жданова обнаружили в фондах Вологодского музея-заповедника, ученые его внимательно исследуют. Гостев отметил, что это уникальный документ эпохи, поскольку автор был представителем невысокого сословия, и записи таких людей того времени практически не сохранились. "А здесь получилось, что человек был очень "писуч". И он написал свое жизнеописание, историю болезни жены, журналы о своих путешествиях", - пояснил собеседник агентства.

Жданов описывает водный путь Курбатова от Вологды до Архангельска, который ехал служить на север, и первые два месяца его пребывания в должности. Сам Жданов затем был отправлен на службу комендантом Пустозерска, путь до него, жизнь заполярного города он тоже подробно описывает. Что касается пребывания Курбатова в Архангельске, то автор тщательно документирует все его шаги.

"Он не только описывает его поездки на Соломбальскую верфь Архангельского адмиралтейства или в Новодвинскую крепость, которые он посещал неоднократно, но и разовые поездки, например, на Кегостров, где тот посещает церковную службу и участвует в крестном ходе, осматривает солодовый завод и пивоварню. Он сообщает, кого из жителей он посетил в их домах. В этом "поденном описании" сообщается обо всех церковных службах, на которых был Курбатов, когда и кого он принимал и как - это был официальный прием или обед, кого и когда он почтил собственным присутствием, в какие дни он занимался канцелярской работой", - перечислил историк.

Сложная судьба Алексея Курбатова

Как сказал Гостев, личность Курбатова интересна не только для жителей Архангельской области, его судьба очень необычна. Это был человек из самых низов - крепостной Бориса Шереметьева, привлекший своими проектами внимание Петра I, и поднявшийся к вершинам государственной власти. Он стал "прибыльщиком" - советником Петра I по вопросам финансов, государственного администрирования, важным чиновником в ранге равном современному федеральному министру. "Может быть, он достиг бы и большего, но его активная деятельность по борьбе с коррупцией сделала его непримиримым врагом светлейшего князя Меншикова, что и привело к опале", - добавил исследователь.

Курбатов из Архангельска уехал не по своей воле, поссорившись с подельниками Меншикова по коррупционным схемам. Вице-губернатор гордился своей службой в Архангельске, он максимально сократил налоговое бремя на жителей губернии, и в целом очень много сделал для Архангельска, но этот период его жизни был практически забыт.

"Тем ценнее вот этот 51 день в подробностях, где он был, с кем встречался, что он делал, зачем куда-то ездил. Вот это все как раз есть в этом уникальном документе, - резюмировал Гостев. - Его деятельность была всецело направлена не только на благо государства, но и на благо местного населения. Недаром, реагируя на свою отставку с поста вице-губернатора, он написал: "…Свидетель Бог, что я работал от души и сердца моего и, сколько мог, народ берег…".