Открыт уникальный защитный механизм у куколок бабочек-бражников

Насекомые могут вырабатывать при помощи органов дыхания звуки, похожие на шипение змей

Редакция сайта ТАСС

Куколка бабочки-бражника © Wild Horizons/ Universal Images Group via Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Японские ученые обнаружили первый пример того, что куколки бабочек из семейства бражников могут вырабатывать при помощи органов дыхания звуки, похожие на шипение змей. Предположительно, это помогает им отпугивать птиц и других животных, сообщается в пресс-службе Университета Кобе.

"До настоящего времени мы предполагали, что куколки бабочек [бражников] способны издавать какие-то звуки только в результате трения их тела об субстрат или взаимных прикосновений различных частей куколок. Нам удалось обнаружить первый пример того, как насекомые на данной стадии развития способны вырабатывать звуки при помощи органов дыхания", - заявил доцент Университета Кобе (Япония) Синдзи Сугиура, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, специалисты сделали это открытие случайным образом. Они обратили внимание на то, что гусеницы и куколки ореховых бражников, распространенных в Японии и других дальневосточных регионах, издают необычно громкие звуки при прикосновениях и других физических контактах. Это побудило ученых проследить за данными насекомыми в лаборатории при помощи набора камер и датчиков звука.

Проведенные учеными замеры показали, что почти все гусеницы и примерно половина куколок вырабатывали громкие звуки при легких прикосновениях к их телу. Для раскрытия источника этих звуков исследователи поместили куколки бражника под воду и обнаружили, что контакт пинцета с телом куколки приводил к выбросу множества пузырьков из органов дыхания данной стадии развития бабочек.

В прошлом, как отмечают биологи, ученые уже сталкивались с примерами того, что при контакте с хищниками личинки некоторых видов бражников издают громкие шипящие звуки при помощи дыхательных отверстий, расположенных в задней части тела. Однако это первый пример того, что схожий механизм формирования звуков характерен и для куколок. Это подчеркивает важную роль данной способности в выживании этих насекомых на первых стадиях их развития.

"С точки зрения акустики и личинки, и куколки данной бабочки вырабатывают почти одинаковое шипение, которое похоже по свойствам и структуре на предупреждающие звуки, вырабатываемые змеями. Так как на данный вид бражников нападают в основном мелкие птицы и животные, на которых, в свою очередь, охотятся змеи, это говорит в пользу того, что личинки и куколки бабочек имитируют шипение змей для того, чтобы защитить себя от нападений", - подытожил Сугиура.