В МГТУ имени Баумана открывают облачный доступ к двум квантовым процессорам

Вычислительная машина способна осуществлять однокубитные и двухкубитные операции с очень высокой точностью, составляющей порядка 99,89% и 99,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации "Росатом" создали и открыли доступ к облачной платформе, которая позволяет пользователям запускать алгоритмы и проводить опыты на квантовых сопроцессорах SnowDrop 4Q и SnowDrop 8Q и их программных эмуляторах. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МГТУ имени Баумана.

"Облачная платформа Bauman Octillion - это новый инструмент изучения квантового мира с акцентом на практические применения. Мы последовательно расширяем линейку доступного железа - от четырех к восьми кубитам - впервые в российской квантовой индустрии. Мы приглашаем всех заинтересованных исследователей подключаться к нашему облаку и проводить опыты на реальных чипах, не покидая стен своих лабораторий", - заявил ректор МГТУ имени Баумана (Москва) Михаил Гордин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, разработанная специалистами МГТУ, ВНИИА и Росатома платформа предоставляет круглосуточный и постоянный доступ к квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q, построенному на базе четырех сверхпроводниковых кубитов. Эта вычислительная машина способна осуществлять однокубитные и двухкубитные операции с очень высокой точностью, составляющей порядка 99,89% и 99,1%.

Также в рамках платформы специалисты МГТУ в промежутке между 10 и 20 декабря предоставят научному сообществу тестовый доступ к новому квантовому сопроцессору, SnowDrop 8Q на базе восьми сверхпроводниковых кубитов с еще более высоким уровнем точности исполнения операций и считывания данных. Как ожидают физики, увеличение числа кубитов и повышение качества их работы позволит ученым проверить работу более сложных алгоритмов.

"Наша цель как разработчиков и алгоритмистов - перейти к полезным "квантам", когда научные группы всей страны смогут решать сложнейшие практические задачи с использованием вычислителей на новых физических принципах. Запуск нового восьмикубитного чипа с высокими точностями квантовых логических вентилей - важный шаг на пути к этому результату", - добавил научный руководитель ВНИИА имени Духова Александр Андрияш, чьи слова приводит пресс-служба МГТУ.

По словам ученых, в рамках бета-тестирования платформы, начавшегося в июле текущего года, на облачной платформе уже было запущено более 6,8 тыс. алгоритмов и реализовано более 5 тыс. проектов. В частности, ученые протестировали ряд классических квантовых алгоритмов, в том числе алгоритмы Гровера и Бернштейна-Вазирани, а также решили исследовательские задачи с коммерческим потенциалом, включая задачи в области материаловедения и сейсморазведки для нефтедобычи, что демонстрирует большие перспективы применения платформы.

В новость внесена правка (13:22 мск) - передается с корректировкой формулировки в заголовке и первом абзаце.