Создан робот для измерения расстояния до объекта в темноте

Разработка при этом не оборудована дорогостоящим дальномером

© Руслан Шамуков/ ТАСC

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Международная группа ученых из России и Китая разработала промышленного робота, который, в отличие от аналогов, измеряет расстояние с точностью до нескольких миллиметров даже в темноте и при этом не оборудован дорогостоящим дальномером. Разработку можно применять на предприятиях, где необходима сортировка объектов, сообщил ТАСС доцент кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики ЮУрГУ Иван Холодилин.

"Наша совместная с учеными из Северокитайского энергетического университета разработка включает в себя новый метод многопроекционного всенаправленного машинного зрения для робототехники. Она была успешно испытана в рамках специального стенда. Система уверенно видит всю площадку на 360 градусов и измеряет расстояние с погрешностью в несколько миллиметров даже в темноте и без использования дальномера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аналогах применяется дорогостоящий дальномер 2D LIDAR стоимостью около 400 тыс. рублей. Новая система решает задачу по-другому. Она объединяет изображения с нескольких панорамных камер с линией структурированного лазерного света. Это позволяет роботу восстанавливать форму препятствий и с высокой точностью измерять расстояние до них.

"У разработанного робота-манипулятора можно менять количество камер, их положение, параметры объектива и лазера, и сразу отправлять изображение на внешний вычислительный сервер. Далее специальный алгоритм объединяет данные со всех камер в единую карту окружения, и мы получаем форму объектов-препятствий на пути робота и расстояние до них", - пояснил ученый.

Он добавил, что система многопроекционного всенаправленного зрения с лазерным излучателем может быть применена на предприятиях, где необходима сортировка объектов при помощи робота-манипулятора.