Вероятность магнитной бури 9 декабря достигла 96%

Основной пик придется на период с 09:00 мск до 18:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Andrew Chin/ Getty Images

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Магнитная буря класса G2.7 с вероятностью 96% обрушится на Землю во вторник, 9 декабря. Это следует из данных, размещенных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

Из прогноза следует, что 9 декабря магнитосфера будет весь день находиться в состоянии магнитной бури. Основной пик придется на период с 09:00 мск до 18:00 мск, лишь немного не достигая индекса G3.

Помимо этого, магнитная буря класса G1 с вероятностью 70% ожидается и в среду (10 декабря), в период с 03:00 мск до 12:00 мск.