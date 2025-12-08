В России представили ПО для анализа поведения мышей в трехмерных лабиринтах

Система позволит лучше понимать нюансы работы гиппокампа и формирования пространственной памяти животных

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработали программу, оценивающую особенности поведения мышей в трехмерных лабиринтах. Новый инструмент позволит лучше понимать нюансы работы гиппокампа и формирования пространственной памяти животных, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Традиционно исследователи оценивают поведение мышей в плоских лабиринтах, где животные двигаются только по горизонтали. Однако в природе они перемещаются в трехмерном пространстве. Чтобы учитывать эти особенности, специалисты МГУ разработали трехмерный лабиринт и ПО, позволяющее анализировать действия участвующих в эксперименте мышей.

"Наш подход позволил впервые получить точные количественные параметры навигации мышей в трехмерной среде. Такие данные особенно важны для понимания работы гиппокампа и формирования пространственной памяти в естественных условиях", - считает соавтор работы, лаборант Института перспективных исследований мозга МГУ Виктор Плюснин, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Разработка представляет собой расширение программного комплекса Sphynx. Новый модуль оценивает горизонтальное и вертикальное движение объектов, включая суммарный набор высоты, спуски и количество переходов между уровнями. Лабиринт, состоящий из более 30 сегментов, автоматически разбивается на типы участков (прямые, наклонные, подъемы и спуски), что помогает количественно описывать поведение мышей в разных условиях.

"Программа регистрирует, на каких уровнях и участках мыши чаще делают паузы, где передвигаются быстрее и какие траектории выбирают при изучении пространства. <…> Ученые добились высокой точности регистрации поз животных даже в условиях плохой видимости, бликов от акриловых стенок и изменяющегося освещения. <…> Разработка имеет открытую архитектуру и уже интегрирована в программный комплекс Sphynx, что делает ее доступной для других лабораторий", - уточнили в вузе.

Проект выполнен в рамках работы Научно-образовательной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект".