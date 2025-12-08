ОМК и "МИСИС" будут разрабатывать новые технологии в металлургии

Стороны подписали соглашение о научно-техническом и стратегическом сотрудничестве

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и университет науки и технологий "МИСИС" будут совместно разрабатывать перспективные металлургические технологии и новые продуктовые решения для различных отраслей в рамках нового соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ОМК.

"Стороны подписали соглашение о научно-техническом и стратегическом сотрудничестве на 2026-2030 годы. Пятилетняя программа включает 18 пунктов по контролю качества продукции и развитию новых технологий на производстве: от выплавки стали до проката из пористых материалов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны изучат варианты применения роботов с машинным зрением на производствах ОМК, что позволит исключить из технологических операций человеческий фактор и повысить надежность поставок.

Как отметили в пресс-службе, "МИСИС" является базовым вузом для компании, с которым ОМК сотрудничает уже более 20 лет. В числе последних совместных разработок - технология производства бесшовных труб повышенной коррозионной стойкости для добычи нефти в сложных условиях и в скважинах с горизонтальным и наклонным бурением.