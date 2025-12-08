Эксперт Богачев назвал нормальным большое количество магнитных бурь

В среднем в последние месяцы происходит по две-три средних магнитных бури, это обычный темп для максимума солнечного цикла, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Большое количество бурь в последние месяцы не является чем-то аномальным, это обычный темп для максимума солнечного цикла. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"В среднем в последние месяцы происходит по две-три средних магнитных бури. Сильных бурь, уровня G4, в этом году было всего три: в январе, июне и ноябре. В целом, это обычный темп для максимума солнечного цикла и близких к нему лет", - сказал он.

Богачев уточнил, что на стадии спада магнитные бури сохраняются, но их мощность и частота снижаются. "Совсем без [магнитных] бурь может быть один-два года в минимуме цикла", - подытожил он.

Как правило, уровень активности вспышек на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Нынешний, 25-й цикл активности Солнца начался в 2019 году и продлится до 2030 года.