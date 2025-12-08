Разработан алгоритм для оптимизации электроснабжения Арктики и Дальнего Востока

Задачей проекта стал поиск оптимального распределения нагрузки между традиционными и возобновляемыми источниками энергии

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали алгоритмы для оптимизации работы автономных систем электроснабжения. Они применяются на удаленных территориях, таких как Дальний Восток и Крайний Север, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Проект посвящен проблеме повышения эффективности автономных систем электроснабжения в удаленных местностях, где источником энергии преимущественно служит дизельное топливо, а высокая стоимость его транспортировки делает электроснабжение таких территорий весьма дорогим. Возобновляемые источники энергии в таких системах дешевле дизельного топлива, но их выработка непостоянна из за погоды, поэтому важно балансировать генерацию и потребление и учитывать технические.

"Задача алгоритма - осуществлять поиск оптимального распределения нагрузки между традиционными (дизельная установка) и возобновляемыми источниками энергии, а также системой накопления энергии. Так, в периоды низкого потребления можно запасать энергию в накопителе и перераспределять ее в моменты пиковой нагрузки", - рассказали в пресс-службе.

По данным ученых, чтобы оптимизировать автономную энергосистему, нужно запускать дизельные установки, только когда не хватает энергии от возобновляемых источников. Это снизит цену электроэнергии. Один из дешевых вариантов в этом случае - это малая гидрогенерация.

"Когда известен график нагрузки на сутки вперед, мы определяем плановый режим всех установок - традиционной генерации, возобновляемых источников энергии и накопителя. Среди возможных вариантов покрытия разными источниками энергии ищем тот, который дает наибольшую эффективность", - цитирует пресс-служба разработчика Сергея Митрофанова.

В НГТУ создали математические модели, которые описывают связи между параметрами отдельных элементов автономной системы электроснабжения. Например, между параметрами скорости ветра и мощности ветроустановки. Планируется, что алгоритм ляжет в основу программы для автоматизированного управления технологическими процессами автономной системы электроснабжения. В вузе отметили, что это позволит снизить цену на электроэнергию для потребителей и нагрузку на бюджет при субсидировании электроснабжения удаленных регионов. Кроме того, это повысит надежность системы электроснабжения, поскольку в случае аварии наличие нескольких источников энергии позволит сохранить бесперебойное электроснабжение.