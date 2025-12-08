В Петербурге разработали технологию для обжига металла без трещин

Разработка поможет в создании конструкций атомных энергоблоков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", обожгли по новой технологии обработанные куски металла - поковки - массой более 123 тонн без трещин. Разработка поможет в создании конструкций атомных энергоблоков, сообщили в пресс-службе ЦНИИ КМ "Прометей".

"Разработанное на основе глубоких исследований технологическое решение <...> позволило на промышленном предприятии обрабатывать крупногабаритные поковки (массой более 123 тонн), добиваясь при этом отсутствия трещин в материале. А это критически важно для корпусных конструкций атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.

Куски металла необходимо обжигать, чтобы они становились более прочными и устойчивыми к нагрузкам, но при этом из-за внутреннего напряжения при нагреве они могут трескаться. Треснувшие конструкции нельзя использовать там, где нужна безусловная герметичность, например, в атомных энергоблоках. Технология "Прометея" позволила за один раз обжечь подобные массивные металлические конструкции, сохранив их герметичность.

Технология создана по типу гомогенизационного отжига - вида термической обработки металлов, при котором материал долго подвергают высоким температурам, чтобы выравнивать его химический состав и структуру, устранять его неоднородности, возникшие, например, при литье, и повышать уровень его пластичности и обрабатываемости.

Автор технологии - главный научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", доктор технических наук, профессор Михаил Оленин.

ЦНИИ КМ "Прометей"

Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей" был создан в 1939 году на базе Центральных броневых лабораторий Ижорского и Мариупольского заводов. В годы Великой Отечественной войны он создал броню и монолитные литые танковые башни для танка Т-34. После окончания войны начал создавать сталь для военно-морского и гражданского флота. В наши дни институт разрабатывает изделия и материалы, выдерживающие экстремальные температуры, для судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники.