Ученые НовГУ создают VR-систему для удаленного управления заводами и клиниками

Решение объединяет три ключевых компонента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) создают программно-аппаратный комплекс, позволяющий удаленно контролировать и управлять промышленными предприятиями, сельскохозяйственными объектами или медицинским оборудованием с помощью технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Разработка связывает физический объект с его виртуальным двойником, где в реальном времени дублируются все ключевые процессы, сообщил ТАСС автор проекта Денис Вахлиш.

"Решение объединяет три ключевых компонента. Виртуальная реальность позволяет инженеру из любой точки мира, используя VR-очки, стать удаленным администратором виртуальной копии завода. Дополненная реальность дает доступ к упрощенной панели показателей с мобильного устройства для контроля параметров. Связь между виртуальной моделью и реальным оборудованием обеспечивают микроконтроллеры. Прототип уже позволяет, например, изменяя скорость вращения виртуального вентилятора, управлять реальным устройством", - сообщил Вахлиш.

Применение в разных отраслях

Созданием цифровых двойников в рамках проекта "Фабрики будущего" занимается дизайнер лаборатории "Виртуальная и дополненная реальность" НовГУ Илья Хонин. "Наше ноу-хау направлено на полную цифровизацию предприятий с возможностью разработки цифровых двойников, отработки как учебных, так и нештатных ситуаций, а также управления из любой точки мира. Решение является универсальным и может применяться в самых разных сферах", - пояснил Хонин.

Решение, над которым работает Денис Вахлиш - это тоже часть проекта "Фабрики будущего", модуль, связывающий виртуальную модель с реальным производством, с контролем всех имеющихся параметров. На данный момент имеется отработанный прототип микроконтроллеров на Arduino, позволяющий при изменении параметра скорости прокрутки виртуального комнатного вентилятора заставить крутиться быстрее реальный.

"Мы индивидуально подходим к потребностям разных сфер промышленности. Например, ключевые проблемы нефтегазовой отрасли - высокие риски аварий и сложности с мониторингом, так как трубопроводы пролегают под землей. Наше решение - VR-тренажеры для обучения сотрудников, плюс AR-подсказки при обслуживании оборудования. Наша система анализирует состояние труб, арматуры, приборов - и дает прогноз, когда оборудование может выйти из строя. В случае с машиностроением проблема - дорогое проектирование линий. Мы предлагаем 3D-моделирование и симуляцию до запуска в производство, что позволит сократить расходы. Для сферы сельского хозяйства мы можем предложить удаленный контроль техники через AR-интрефейс. Для здравоохранения, с его сложным высокотехнологичным оборудованием - VR-инструкции для персонала и мониторинг показателей в реальном времени", - пояснил Вахлиш.

Преимущества нового решения в том, что оно сочетает в себе весь необходимый функционал: использование сквозных технологий в связке с реальным производством, 3D-моделирование и управление техническими процессами, мониторинг и контроль показателей. Проект получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям по программе "Умник".