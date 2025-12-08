В РАН обсудят предложения по укреплению технологического лидерства РФ

На общем собрании Российской академии наук также рассмотрят ключевые результаты работы ученых и

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Предложения по укреплению технологического суверенитета России и ключевые результаты работы ученых Российской академии наук представят на Общем собрании членов РАН во вторник, 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

"Общее собрание членов Российской академии наук состоится 9 декабря в Москве. <…> Главной темой собрания станут предложения ученых по укреплению технологического лидерства России - их Академии наук поручил разработать президент России Владимир Путин. Работа велась отделениями РАН в течение 2025 года, и ее ключевые результаты будут представлены в ходе предстоящей научной сессии", - говорится в сообщении.

В рамках собрания президент РАН Геннадий Красников выступит с докладом об участии академии в научно-технологическом развитии страны. Также прозвучат доклады, посвященные космическим технологиям, биобанкированию, развитию отечественной химической отрасли, селекции и генетике в основе получения устойчивых к климатическим изменениям сортов и гибридов растений, урокам COVID-19.

Кроме того, Общее собрание членов РАН рассмотрит предложения по совершенствованию структуры академии и изменения в устав РАН.