В РФ разрабатывают вакцину, которая снизит гибель рыб в хозяйствах аквакультуры

Государственная регистрация препарата запланирована на начало 2029 года, сообщил заведующий лабораторией микробиологии Кубанского государственного аграрного университета Александр Тищенко

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые в рамках программы "Приоритет 2030" приступили к разработке первой в РФ пероральной вакцины для рыб против аэромоноза. Она позволит снизить гибель в хозяйствах, занимающихся их выращиванием, а в дальнейшем будет способствовать выработке коллективного иммунитета. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией микробиологии Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) Александр Тищенко.

Ученые КубГАУ разрабатывают первую в России пероральную вакцину против аэромоноза рыб на основе фьюжн-белков. Препарат сочетает антиген и адъювант в одной молекуле, что позволяет формировать иммунитет без инъекций и снизить использование антибиотиков в аквакультуре, заявил Тищенко. Он пояснил, что в рамках программы "Приоритет 2030" начали научно-исследовательские работы и процесс выделения штамма-возбудителя аэромоноза в лабораторных условиях.

Отмечается, что аэромоноз рыб - это опасное карантинное инфекционное заболевание, вызывающее массовую гибель рыб в хозяйствах аквакультуры. В последние годы в рыбных хозяйствах фиксируют рост заболеваемости аэромонозом. Для профилактики пробовали применять антибиотики, в результате это привело к появлению устойчивых к ним штаммов заболевания. На рынке существуют только инъекционные вакцины от аэромоноза, однако применять их при выращивании рыбы технически сложно. Так, емкость рынка применения вакцины только в Южном федеральном округе 25 млн доз.

По данным Тищенко, ученые на Кубани планируют создать пероральную вакцину, которая позволит снизить гибель рыбы от этого заболевания, в перспективе будет обладать отложенным эффектом в виде формирования коллективного иммунитета. Все это приведет к снижению себестоимости выращивания рыбы в пределах 19%. Государственная регистрация препарата запланирована на начало 2029 года.

Отрасль марикультур является одним из новых направлений для Краснодарского края. Запрет на ввоз морепродуктов из стран Евросоюза стимулировал рост объемов производства мидий и устриц с девяти в 2014 году до 380 тонн по итогам 10 лет, а форели стали выращивать почти в пять раз больше.

В ноябре Минобрнауки России провело заседание совета по поддержке программ развития университетов - участников программы "Приоритет 2030". Было принято решение о выделении грантов на реализацию программ развития 106 университетам страны. КубГАУ получит на проведение исследований по программе до 100 млн рублей.