В САФУ разработали систему мониторинга территории на основе радиопеленгации

Она позволит отслеживать нарушителей в радиусе до 10 км

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Систему мониторинга территории контролируемой зоны предприятия на основе метода пеленгации радиоизлучения разработали в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщили ТАСС в вузе. Она позволит отслеживать нарушителей в радиусе до 10 км.

"Андрей Сауляк и Артем Джабаров предложили систему мониторинга территории, позволяющую отслеживать нарушителя в радиусе до 10 км. Система может работать как автономно, так и в комплексе с другими средствами контроля. При этом мониторинг осуществляется непрерывно, - сказали в университете. - Способ заключается в применении приборов пеленгации - пассивного анализа радиоэфира, обнаруживающего источники радиоизлучения: мобильный телефон нарушителя, радио, датчики".

Обнаружив сигнал, система пеленгации сообщает расстояние до объекта с точностью до метра, траекторию и направление движения нарушителя. Преимущество пеленгации перед другими средствами мониторинга заключается в независимости от погодных условий и освещенности, возможности раннего обнаружения нарушителя, отсутствии "слепых зон", способности системы не обнаруживать себя, охвате больших территорий.

По данным вуза, в спроектированной системе работают два метода пассивного анализа радиоэфира: TDoA (Time Difference of Arrival, или разница во времени прибытия) и корреляционная интерферометрия. TDoA - это метод определения местоположения источника радиосигнала, основанный на измерении разницы во времени, за которое сигнал доходит до нескольких приемников с известным расположением. Корреляционная интерферометрия использует сопоставление отклонений характеристик волн. Комбинация методов позволит системе обнаруживать кратковременные сигналы и противостоять помехам.

Сама система предполагает установку сети из четырех-шести пеленгационных станций по периметру территории предприятия. Станции будут передавать данные на центральный сервер. Система позволит реагировать на угрозы в реальном времени, отметили представители вуза.

Разработчики считают, что их комплекс может быть интересен, например, крупным предприятиям добывающей промышленности.