Российские ученые разработали подход для поиска соединений против рака мозга

Полученные данные могут быть использованы для создания новых противоопухолевых препаратов, способных блокировать диффузное распространение глиобластомы в здоровые ткани, сообщили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали и впервые применили инновационный биоинформатический подход для поиска соединений, эффективных против глиобластомы. Полученные данные открывают возможность "перепрофилировать" уже существующие лекарства, что может в разы ускорить появление эффективных методов лечения, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Глиобластома - наиболее распространенная и крайне агрессивная опухоль головного мозга. Даже при проведении полного курса лечения продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза обычно не превышает 15 месяцев. "Полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для поиска новых противоопухолевых препаратов, способных блокировать диффузное распространение глиобластомы в здоровые ткани и усиливать ее чувствительность к химио- и радиотерапии", - рассказали в институте.

Там отметили, что главной проблемой в лечении глиобластомы является ее стремительное распространение в здоровые ткани мозга. Этот процесс делает опухолевые клетки устойчивыми к химио- и радиотерапии и часто активируется из-за нехватки кислорода в быстро растущей опухоли.

"Ученые проанализировали данные пациентов с глиобластомой и разделили их на группы с высоким и низким уровнем генетических маркеров этого процесса, сравнили их транскриптомы. Полученные данные позволили реконструировать генную сеть, отвечающую за тяжелое течение болезни", - рассказал в пресс-службе. В этой сети были выявлены "узловые" гены, обладающие наибольшим количеством связей. Низкая выживаемость пациентов связана с высокой активностью этих генов, поэтому целью ученых стал биоинформатический поиск соединений, подавляющих активность "узловых" генов. В результате анализа отобрали несколько веществ, изначально не предназначенных для лечения опухолей мозга, но обладающих требуемыми свойствами.

Корректность подхода была экспериментально подтверждена. "Испытания показали, что одно из выявленных соединений успешно подавляет активность "узловых" генов. В результате значительно снижаются подвижность и инвазивность опухолевых клеток, а также их способность формировать капилляроподобные структуры, важные для кровоснабжения опухолевого узла", - пояснили в институте.

По словам старшего научного сотрудника ИХБФМ СО РАН Андрея Маркова, предложенный учеными биоинформатический программный конвейер позволяет "перепрофилировать" лекарственные агенты для терапии не только онкологических, но и других социально значимых заболеваний. "Поскольку все патологии сопровождаются серьезными изменениями в транскриптоме, глубокий биоинформатический анализ генных сетей может быть крайне полезным для фармакологии. Кроме того, выявленное нами соединение может лечь в основу новых антиглиобластомных препаратов", - цитирует пресс-служба Маркова.