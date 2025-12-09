Устойчивость к дефициту кислорода научились определять без барокамеры

Новый подход предполагает измерение уровней экспрессии генов Hif1a, Epas1 и Hif3a

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б. В. Петровского разработали новый метод определения устойчивость к гипобарической гипоксии - дефициту кислорода из-за низкого давления - без применения барокамеры. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Наша исследовательская команда разработала способ определения устойчивости к гипобарической гипоксии у лабораторных животных без воздействия в барокамере по уровням экспрессии генов Hif1a, Epas1 и Hif3a. Эти гены кодируют транскрипционные факторы семейства HIF, которые регулируют клеточный ответ на недостаток кислорода. Полученные результаты будут использованы для поиска маркеров чувствительности к гипоксии у пациентов", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории иммуноморфологии воспаления НИИ морфологии человека РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Марии Кирилловой.

Отмечается, что классическим методом определения чувствительности организма к нехватке кислорода являются экстремальные тесты в барокамере. При этом, как правило, используется очень тяжелая гипоксическая нагрузка, которая приводит к повреждениям во внутренних органах, в том числе в головном мозге. "Новый способ предполагает только взятие крови на анализ. Уже запатентован метод определения устойчивости к гипобарической гипоксии у лабораторных животных, но в перспективе исследователи ставят перед собой задачу разработки аналогичного метода для людей", - уточняется в сообщении.

Как отметила Кириллова, новые подходы к определению устойчивости организма к дефициту кислорода будут разработаны без воздействия гипоксии и смогут применяться не только при отборе лиц экстремальных профессий, например космонавтов, но и у пациентов, в том числе перед операциями. "Доказано, что у организмов с низкой устойчивостью к гипоксии более выражено протекают воспалительные процессы и выше темпы опухолевого процесса роста. <…> Это сделает подход к профилактике развития рака и послеоперационных осложнений персонализированным, что очень важно в клинической практике", - сказала она.

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда.