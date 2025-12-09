На Земле в течение нескольких часов ожидается магнитная буря

По прогнозу должна уже идти, но задерживается, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы от вспышки класса М, ожидается в течение нескольких часов. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В течение нескольких часов должна начаться магнитная буря. По прогнозу должна уже идти, но задерживается. Геомагнитный график в последние сутки совершенно необычно выглядит", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9-10 декабря прогнозируются сильные магнитные бури, вызванные приходом к Земле выброса плазмы после вспышки М8.1, произошедшей 6 декабря.