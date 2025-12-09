Команда из РФ победила в чемпионате по стратегическому мышлению для ИИ-агентов

Разработанная российскими учеными система ИИ победила в двух категориях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Команда российских ученых заняла первое место на одном из треков престижного международного соревнования MindGames Arena, нацеленного на оценку способностей ИИ к стратегическому мышлению. Разработанная российскими учеными система ИИ победила в двух категориях: для компактных открытых моделей и в абсолютном зачете без ограничений, сообщила ТАСС пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"В обеих категориях модель заняла первое место, среди соперников были агенты на базе как открытых, так и проприетарных систем, в том числе значительно более крупных. Это показывает, что продуманная архитектура, обучение с подкреплением и устойчивые стратегии позволяют относительно небольшой модели конкурировать с проприетарными решениями", - заявил ведущий научный сотрудник AIRI Илья Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, конкурс MindGames Arena проводился в рамках NeurIPS, ведущей ежегодной международной конференции по развитию ИИ. Он был направлен на развитие и оценку социально-стратегических навыков у ИИ-агентов на базе больших языковых моделей, в том числе умения кооперироваться, предугадывать намерения окружающих, планировать многоходовые действия и распознавать обман.

Участвующие в конкурсе команды ученых и созданные ими системы искусственного интеллекта соревновались в трех играх. В первой из них соревнующиеся системы ИИ угадывали слова и располагали их на особом поле, во второй - распределяли войска по нескольким полям сражений, а в третьей - решали "Дилемму заключенного на троих", пытались строить альянсы и распознавать обман со стороны других ИИ-игроков.

По словам Макарова, российской команде, включающей в себя исследователей из Института AIRI, Университета Иннополис и стартапа Coframe удалось одержать победу по треку, нацеленному на оценку способностей ИИ-агентов к генерализации информации. Благодаря разработанному российскими учеными подходу, им удалось победить сразу в двух "весовых категориях" - среди компактных ИИ-моделей и в абсолютном зачете без ограничений - используя одну и ту же сравнительно небольшую модель с восемью миллиардами параметров.

Эта победа продолжает серию успехов, достигнутых данной командой российских ученых на соревнованиях для ИИ в рамках конференции NeurIPS. Год назад они вошли в число победителей конкурса Concordia Challenge, направленного на разработку универсальных ИИ-ассистентов. Тогда исследователям удалось создать инновационную архитектуру, которая позволяет динамически выбирать наиболее подходящего ИИ-"эксперта" для каждой ситуации.